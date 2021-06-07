РИАМО - 7 июн. В этом году в Московской области запланировано запустить по маршрутам 450 новых автобусов, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

«Несмотря на пандемию, в 2020 году было куплено 869 новых автобусов. На 2021 год 211 уже обновлено», - сказала Кротова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По ее словам, всего в этом году планируется обновить 450 автобусов.

Она отметила, что контроль за выполнением рейсов пассажирского транспорта в регионе ведется через муниципальные центры управления регионом.

«Мы добились 97% выполнения рейсов. Прогноз 2021 года - 98%», - добавила Кротова.

По ее словам, в 2021 году планируется, что 85% автобусов будут ходить по расписанию.

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