РИАМО - 7 июн. В этом году в Московской области запланировано запустить по маршрутам 450 новых автобусов, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.
По ее словам, всего в этом году планируется обновить 450 автобусов.
Она отметила, что контроль за выполнением рейсов пассажирского транспорта в регионе ведется через муниципальные центры управления регионом.
«Мы добились 97% выполнения рейсов. Прогноз 2021 года - 98%», - добавила Кротова.
По ее словам, в 2021 году планируется, что 85% автобусов будут ходить по расписанию.
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