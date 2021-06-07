РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 июн. Управление социальной политики администрации Люберец опубликовало график работы пунктов вакцинации от коронавируса с 7 по 13 июня, сообщает пресс-служба администрации округа.

В них можно привиться без предварительной записи. 8 июня пункт откроется в «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00, в СТД «Петрович» - с 12:00 до 16:00.

9 июня для жителей будут работать пункты в ТЦ «Светофор» с 13:00 до 19:00, в ТЦ «Торговые ряды» с 14:00 до 17:00, в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00, в СТ «Родник» с 11:00 до 15:00 (Новорязанское шоссе, 23 км). 10 июня в «Леруа Мерлен» с 16:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» с 13:00 до 19:00, в клубе «Активное долголетие» с 10:00 до 12:00, в ТЦ «Гренада» с 12:00 до 16:00, в ТЦ «Метро» с 12:00 до 16:00.

11 июня желающих привиться ждут в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00, в МФЦ «Томилинский» с 12:00 до 15:00. 12 июня - в ТЦ «Орбита» с 13:00 до 19:00, в ТЦ «Светофор» с 13:00 до 19:00, в СТ «Родник» с 11:00 до 15:00 (Новорязанское шоссе, 23 км). 13 июня пункт вакцинации работает в ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00.

Кроме того, можно записаться на прививку в одно из 12 поликлинических отделений округа по номеру телефона 122, через портал госуслуг, в МФЦ или в поликлинике.

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