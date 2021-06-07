РИАМО - 7 июн. Столичные власти рекомендовали городским ресторанам закрыть летние веранды, на город надвигается гроза, ожидаются дождь и усиление ветра, сообщает ТАСС.

Помимо этого, владельцам заведений рекомендовали укрепить все конструкции и закрыть зонты. Ухудшение погоды ожидается в второй половине дня.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы о грозе, дожде, граде и сильных порывах ветра до 17 м/с в понедельник.

Водителям рекомендуется не превышать скорость и стараться держать дистанцию от других автомобилей на дороге, избегать резких обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, не прятаться под деревьями.