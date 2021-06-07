РИАМО - 7 июн. Число жалоб на общественный транспорт сократилось более чем вдвое за два года в Подмосковье, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Ежедневно в регионе выполняется более 130 тысяч рейсов, уточнила Кротова.

«На общественный транспорт поступает порядка 150 жалоб в день. На 16 тысяч пассажиров приходится одна жалоба. <...> (Число – ред.) жалоб снизилось на 45% по сравнению с допандемийным, 2019 годом. Было 17,9 тысяч (жалоб – ред.) с января по май 2019-го, сейчас 8 тысяч», - сказала Анна Кротова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что пассажиры жалуются на сбои в расписании, отсутствие безналичной оплаты проезда, грязь.

«Задача муниципалитетов - учесть все пожелания граждан», - заключила Кротова.

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