РИАМО - 7 июн. Число жалоб на общественный транспорт сократилось более чем вдвое за два года в Подмосковье, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
Ежедневно в регионе выполняется более 130 тысяч рейсов, уточнила Кротова.
Она отметила, что пассажиры жалуются на сбои в расписании, отсутствие безналичной оплаты проезда, грязь.
«Задача муниципалитетов - учесть все пожелания граждан», - заключила Кротова.
В Подмосковье будут быстрее согласовывать схемы транспортного обслуживания территорий>>
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