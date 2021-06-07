В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из важных задач, которые она решает, — застройка так называемого ржавого пояса столицы, промышленных зон, которые занимают огромные территории и практически не используются. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся территории бывших складов, заводов и фабрик в ближайшие годы. Сегодня мы расскажем о том, как преобразится промзона «Чертаново», которая расположена на юге столицы.

Перспективная локация

Анна Минаичева

В мае этого года на заседании Градостроительно-земельной комиссии было принято решение о реорганизации части территории бывшей промышленной зоны «Чертаново». На площади участка размером 8,56 гектара планируется возвести высокотехнологичные и экологичные производства, технопарк, здания общественно-делового назначения, также появится соответствующая инфраструктура.

Промзона «Чертаново» расположена в перспективной локации на юге столицы между Дорожной улицей и Павелецким направлением МЖД, рассказывает управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка. Из недостатков территории эксперт отмечает близость мусоросжигательного завода № 3 (он находится в двух километрах от промзоны) и ситуацию с транспортной доступностью.

«Варшавское шоссе относится к загруженным магистралям, ближайшие станции метро («Южная» и «Пражская») находятся в полутора-двух километрах, а маршруты общественного транспорта проходят южнее и западнее», — поясняет Коркка.

Развитие деловой инфраструктуры пойдет на пользу югу столицы, добавляют в компании «Метриум». Однако создание новых точек приложения труда требуется увязать с модернизацией улично-дорожной сети и развитием общественного транспорта.

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Востребованный комфорт

В агентстве недвижимости «БОН ТОН» считают, что в этой промзоне будет востребовано жилье комфорт-класса.

«Промзона №65 «Чертаново» находится на территории районов Чертаново Центральное и Южное. На первичном рынке района Чертаново Южное в реализации находится два проекта комфорт-класса: ЖК «Лесопарковый» (введен) и ЖК «Зеленая вертикаль» (срок сдачи — второй квартал 2022 года). Средневзвешенная цена квадратного метра составляет 290 тысяч рублей при средней цене квартиры 14 миллионов рублей», — говорит генеральный директор АН «БОН ТОН» Наталия Кузнецова.

Среди перспективных проектов эксперт называет: в районе Чертаново Центральное — ул. Красного Маяка, вл. 26, и в районе Чертаново Южное —Варшавское шоссе, д. 143а; Варшавское шоссе, д. 37А; ул. Газопровод, д. 6Г; ул. Академика Янгеля, д. 12 и ул. Дорожная, д. 25.

«Поскольку промзона находится около выезда на МКАД и имеет хорошее транспортное сообщение по Варшавскому шоссе, здесь будет также востребована коммерческая застройка под создание новых рабочих мест», — отмечает Кузнецова.

В программу реновации здесь входит 9 адресов на снос, есть также одна стартовая площадка по адресу: район Чертаново Южное, мкр-н 26, корп. 81–82.

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Новый индустриальный кластер

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Реорганизация промзоны «Чертаново» в рамках программы «Индустриальные кварталы» поспособствует более активному развитию района и формированию в нем новых центров притяжения, считают эксперты.

«Согласно упомянутому проекту в течение нескольких лет на месте бывшей промзоны площадью более восьми гектаров появится высокотехнологичное и экологичное производство, а также современный технопарк, что позволит городу создать более 4,6 тысячи новых рабочих мест», — рассказывает руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Учитывая то, что часть застраиваемой площади планируется выделить под помещения для научной деятельности, включая лаборатории и исследовательские институты, будущая концепция «Чертаново» станет привлекательной в том числе и для высококвалифицированных специалистов, считает эксперт. Помимо этого, на территории бывшей промзоны возведут объекты социальной и инженерной инфраструктуры, административные здания, появится общественно-деловая застройка.

«Подобные промышленные зоны являются важным ресурсом для столицы — на них суммарно приходится примерно 17% так называемой старой Москвы. Реконструкция старых и недействующих предприятий призвана сделать соответствующие районы более современными и комфортными для жизни и работы», — говорит Алексеев.

С учетом того, что в реализации проектов, как правило, задействованы ведущие специалисты в области инженерии, архитектуры и урбанистики, а также активно участвуют местные власти, эксперт ожидает качественного претворения планов в жизнь и формирования на месте бывшей промзоны «Чертаново» нового делового и индустриального кластера столицы.

В перспективе недвижимость в районе имеет шансы стать еще более привлекательной для потенциальных покупателей и инвесторов, хотя уже сейчас она пользуется довольно высоким спросом — по данным «Авито Недвижимости», в мае интересоваться приобретением вторичного жилья в Центральном Чертанове стали в три раза чаще по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

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Идеальное совмещение

Комплексное развитие территории промзоны «Чертаново» представляет собой пример современного подхода к городской застройке, отмечают эксперты Группы компаний SRG. Решая проблему с жильем, город не забывает о создании предприятий с рабочими местами для жителей района в той же локации.

«Не секрет, что разнесение производственных предприятий и спальных районов приводит к колоссальной ежедневной нагрузке на транспортную систему города и большим затратам времени на перемещение людей, а последнее сильно сказывается на качестве их жизни. Идея совмещения экологически чистых, как в данном случае, наукоемких производств с жилым сектором абсолютно оправдана», — говорит директор направления «Инжиниринг» Группы компаний SRG Алексей Ефанов.

При инвестициях в 5,4 миллиарда рублей бюджетный эффект составит 1,7 миллиарда рублей в год, что окупит проект в течение чуть более четырех лет только благодаря налоговым поступлениям, отмечает эксперт.

«На примере «Чертаново» видно, что Москва может решать социальные задачи с выгодой для себя, а проекты реновации могут быть экономически эффективными», — резюмирует Ефанов.

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