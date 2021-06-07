РИАМО - 7 июн. Covid-ограничения по заполняемости залов культурных учреждений в Подмосковье сняли, теперь залы можно заполнять на 100%, сообщила в понедельник журналистам министр культуры Московской области Елена Харламова.

Ранее в театрах, кинотеатрах и концертных организациях региона из-за пандемии коронавируса можно было заполнять зрительные залы на 75%.

«У нас 1 июня сняты ограничения по заполняемости в Московской области. У нас нет ограничений», - сказала Харламова.

По ее словам, теперь зрители могут заполнять залы на 100%, не оставляя свободных мест.

В то же время в регионе сохраняется обязательство по использованию защитных масок в общественных местах и по соблюдению социальной дистанции. Кроме того, организации должны выполнять санитарные нормы, введенные из-за коронавируса.

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