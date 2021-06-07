РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 июн. Жители подмосковного Подольска возложили цветы к памятнику Александру Пушкину в честь 222-летия со дня рождения поэта, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Пушкинском сквере Подольска 6 июня прошел праздник «Встречаемся у Пушкина», посвященный годовщине со дня рождения великого поэта. У памятника знаменитому поэту собрались почитатели его таланта, представители комитета по культуре и туризму администрации округа, общественности, члены подольского Пушкинского общества, молодежь.

В ходе программы в сквере звучали фрагменты из произведений поэта, романсы на его стихи, отрывки из известных сказок в исполнении воспитанников творческих студий округа, вокалистов учреждений культуры. По традиции к подножию памятника возложили живые цветы.