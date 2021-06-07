РИАМО - 7 июн. В Подмосковье на 100 тысяч человек в сутки вырос пассажиропоток в общественном транспорте по сравнению с допандемийным уровнем. Ежедневно в регионе работают 9,3 тыс. автобусов, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Мы проводим ежедневный анализ пассажиропотока. И уже видим, что пассажиропоток в транспорте не только восстановился, но даже и подрос в отношении допандемийного периода на 100 тысяч человек в день», - сказала Анна Кротова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что ежедневно работают 9,3 тысячи автобусов, выполняется более 130 тысяч рейсов.

Ранее в пресс-службе «Мострансавто» сообщили, что пассажиры совершили более 52 млн поездок на автобусах, вышедших на линию в июне 2020 года по поручению губернатора Московской области. В прошлом году в автопарк «Мострансавто» поступил 661 автобус.