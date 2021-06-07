РИАМО - 7 июн. Более 20 улиц благоустроят в 8 городах Московской области в рамках государственной программы, там проведут масштабную замену заборов, установят лавочки и урны, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
По действующему стандарту на улицах заменят ограждения, сделают освещение, установят скамейки, урны и тротуары. Также планируется провести озеленение.
Он отметил, что всего будут благоустроены 22 улицы.
«Все работы должны быть завершены до 30 сентября», - уточнил Хайкин.
Он добавил, что также по требованиям рейтинга-45 в 2021 году в каждом городе должна быть приведена в порядок как минимум одна улица. По данным требованиям до 30 сентября планируется благоустроить более 60 улиц.
По его словам, уже проведена инвентаризация, отобраны улицы, которые будут приводиться в порядок. По подготовке к работам отчитались 26 органов местного самоуправления. От остальных 34 муниципалитетов ждут отчета.
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