РИАМО - 7 июн. В Подмосковье жителям выдают предписания за заборы, находящиеся в аварийном состоянии, а затем, если нарушение не устранили, выписывают штраф, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

За 2021 год Госадмтехнадзор региона выдал уже более 3 тыс. предписаний.

«Основное, что влияет на внешний облик вдоль улиц - это заборы. Нарушение требований к внешнему виду и содержанию ограждений - это проблема, с которой мы сталкиваемся часто», - сказал Хайкин.

Он отметил, что в городах много аварийных, повалившихся заборов, вандальных изображений на них.

«Требования к заборам установлены законом Московской области по благоустройству. Также КоАПом предусмотрены штрафы за ненадлежащее состояние заборов. Для физических лиц - 3-4 тыс., для юрлиц - от 15 до 30 тыс. (рублей - ред.)», - заключил Хайкин.

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