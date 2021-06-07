РИАМО - 7 июн. С 31 мая по 6 июня в Подмосковье на единый номер спасения 112 поступило свыше 220 тыс. вызовов, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ Московской области «Центр 112».

Из них вызовов экстренного реагирования было более 93 тыс., вызовов комплексного реагирования – более 13 тыс.

Свыше 71% вызовов экстренных оперативных служб, которые поступили в систему-112 Подмосковья, было адресовано скорой помощи, 24% – полиции и ГИБДД, остальные 5% – службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Система-112 заработала в Подмосковье 1 июня 2015 года. Операторы принимают обращения 24 часа в сутки. В обеспечении работы системы задействовано более 3,6 тыс. специалистов.

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