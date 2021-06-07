РИАМО - 7 июн. В Лобне задержали 42-летнего мужчину и 48-летнюю женщину за продажу поддельной одежды известных марок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что подозреваемые приобрели текстильные изделия и обувь известной торговой марки с признаками подделки и организовали продажу товаров, незаконно используя бренд известного производителя спортивной одежды», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что размер ущерба составил свыше 300 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Мужчина и женщина находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.