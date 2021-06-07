РИАМО - 7 июн. Власти Подмосковья должны взять в работу поручения президента РФ Владимира Путина в рамках ПМЭФ-2021 и способствовать реализации заключенных на форуме соглашений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Петербургский международный экономический форум - ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. В этом году форум прошел 2-5 июня.
Он отметил, что много задач стоит перед чиновниками, которые работают на местах.
«Президент выступил со стратегическими направлениями развития экономики, приоритетами. И для нас крайне важно продолжить реализовывать все те масштабные перемены, связанные с инвестициями, созданием рабочих мест», - подчеркнул Воробьев.
Он добавил, что для Подмосковья также очень важны такие обозначенные в выступлении президента РФ проекты, как льготная ипотека, налоговые льготы, инфраструктурные бюджетные кредиты.
Ранее Путин во время выступления в рамках Петербургского международного экономического форума указал на необходимость увеличения числа заповедных территорий и национальных парков в стране. Также президент анонсировал продление программы льготной ипотеки и ослабление контроля за работой малого и среднего бизнеса.
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