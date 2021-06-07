РИАМО - 7 июн. Власти Подмосковья должны взять в работу поручения президента РФ Владимира Путина в рамках ПМЭФ-2021 и способствовать реализации заключенных на форуме соглашений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Петербургский международный экономический форум - ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. В этом году форум прошел 2-5 июня.

«Мы подписали соглашения на 240 миллиардов рублей. Я очень надеюсь, что все эти намерения будут реализованы. Возникнут новые предприятия, какие-то расширятся. Это позволит создать более 50 тысяч рабочих мест», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что много задач стоит перед чиновниками, которые работают на местах.

«Президент выступил со стратегическими направлениями развития экономики, приоритетами. И для нас крайне важно продолжить реализовывать все те масштабные перемены, связанные с инвестициями, созданием рабочих мест», - подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что для Подмосковья также очень важны такие обозначенные в выступлении президента РФ проекты, как льготная ипотека, налоговые льготы, инфраструктурные бюджетные кредиты.

Ранее Путин во время выступления в рамках Петербургского международного экономического форума указал на необходимость увеличения числа заповедных территорий и национальных парков в стране. Также президент анонсировал продление программы льготной ипотеки и ослабление контроля за работой малого и среднего бизнеса.