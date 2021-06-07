РИАМО - 7 июн. В электродепо «Нижегородское» столичного метро проводят работы третьего этапа реконструкции, его готовность оценивается в 54%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Продолжается реализация третьего этапа реконструкции электродепо «Нижегородское», предназначенного для ремонта и обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, общестроительная готовность этого этапа оценивается в 54%», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что рабочие трудятся на 52 подобъектах, которые входят в состав депо, большинство из них планируется сдать в рамках третьего этапа реконструкции.

Работы ведутся в отстойно-ремонтном корпусе (ОРК) с производственными мастерскими, здании эксплуатационного персонала, мотодепо (там проводят осмотр и ремонт моторно-рельсового транспорта), цехе мастерских и еще ряде важных для функционирования объекта построек.

Как уточнил гендиректор АО «Мосинжпроект» (оператор программы развития городского метро) Юрий Кравцов, в ближайшее время завершится установка стеновых панелей ОРК, а через месяц – базы аварийно-спасательных служб.

Он добавил, что после данных работ в этих 2 объектах останется сделать только внутренние работы.

«Кроме того, в рамках данного этапа строители возводят пост электрической централизации, необходимый для управления движением с современными системами контроля и автоматики для регулировки перемещения составов. Также приступили к обустройству самого веера путей», – отметил Кравцов.

По его словам, реализация второго этапа реконструкции электродепо, которая предполагает строительство энергетических объектов, уже находится на завершающей стадии. Данные работы планируется закончить в этом году.

Электродепо «Нижегородское» находится на территории бывшего завода по модернизации и строительству вагонов метро им. В.Е. Войтовича. Объект расположился на участке между полосой отвода Курского направления железной дороги, шоссе Энтузиастов и Третьим транспортным кольцом.

В ходе проводимых работ часть цехов завода будет реконструирована и модернизирована, а еще появятся новые здания депо. Кроме того, объекты оснастят спецоборудованием, которое позволяет качественно обслуживать составы столичной подземки.

В новом электродепо рабочие будут проводить текущий и капитальный ремонт вагонов метрополитена, а еще ночной отстой и мойку составов.

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