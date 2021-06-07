РИАМО - 7 июн. Процедуру подключения электричества и газа для бизнеса нужно организовать безупречно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что процедуры подготовки документации и подключения должны быть комфортными и прозрачными.
Ранее губернатор сообщал, что в регионе направят дополнительные средства на программу газификации, чтобы сделать ее доступнее для жителей. Губернаторская программа газификации населенных пунктов Московской области дает возможность местным жителям подводить газ до границ земельного участка.
До 2025 года энергетики в Подмосковье выполнят 10,4 тыс. инвестиционных проектов на общую сумму 88,3 млрд рублей. По инвестпрограмме ПАО «Россети Московский регион» запланировано реализовать 8,5 тыс. проектов на 71,2 млрд рублей, а по программе АО «Мособлэнерго» – 1,9 тыс. проектов на 17,1 млрд рублей.
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