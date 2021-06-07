РИАМО - 7 июн. Маленькую белую медведицу, которую спасли в Красноярском крае, назвали Хатанга, именно за это имя было отдано больше всего голосов на портале «Активный гражданин», сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Также для медведицы было предложено имя Рада. В соцсетях оба имени набрали равное количество голосов, поэтому голосование перенесли на платформу «Активный гражданин».

Хатанга - название самого крупного населенного пункта, рядом с которым нашли медведицу. За это имя проголосовали 46,3% человек, за Раду – 36,4%, а остальные предложили свой вариант или не определились.

Часто раненые и спасенные в природе животные оказываются в зоопарках. Хатанга осталась без родительской опеки. Медведица живет в зоопарке уже 1,5 месяца. Работники зоопарка прячут лакомства для нее, а ловкая малышка разгрызает коробки, умудряется вытаскивать мясо из узких отверстий, ловит живую рыбу.

На северном острове Большевик она прибилась к золотоискателям. Маленькая медведица не научилась сама охотиться и будущем могла начать нападать на людей. Поэтому ее решили привезти на реабилитацию в зоопарк.