РИАМО - 7 июн. Главы муниципалитетов должны внимательно работать с бизнесом на местах и понимать, какие проблемы беспокоят предпринимателей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прошу очень внимательно на местах работать с бизнесом - малым и средним», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что главы муниципалитетов должны понимать, какие проблемы беспокоят предпринимателей, что нужно делать, чтобы привлечь новых инвесторов.

Ранее губернатор, подводя итоги Петербургского международного экономического форума, подчеркнул, что реализация соглашений, подписанных подмосковными властями с инвесторами, будет способствовать развитию региона.

На форуме члены делегации Подмосковья подписали свыше 40 соглашений с общим объемом инвестиций более 240 млрд рублей. Реализация инвестпроектов даст региону около 55 тыс. новых рабочих мест.