РИАМО - 7 июн. Льготная ипотека является чувствительной и важной темой для Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки на год. Программу льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках запустили весной прошлого года. Президент объявил о продлении программы до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7% годовых.

«Было принято президентом решение о продлении льготной ипотеки, что для нас является очень важным и чувствительным», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в регионе строится большое количество жилья.

Ранее губернатор отмечал, что власти Подмосковья продолжат работать над тем, чтобы качество жизни в регионе повышалось.