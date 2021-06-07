РИАМО - 7 июн. В Красногорске планируют на текущей неделе заложить камень на месте строительства детского современного госпиталя, строители уже готовят площадку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас на этой неделе важное событие - будет торжественная церемония закладки (камня - ред.). <...> По решению президента (РФ Владимира Путина – ред.) будет построен современный детский госпиталь», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что строители уже готовят площадку в Красногорске.

«Нужно обеспечить регулярный контроль за строительством. Задача - построить этот современный госпиталь быстро, качественно», - подчеркнул Воробьев.

По его словам, также важно обратить внимание на подбор кадров для этого медицинского учреждения.

Строительство реализуется в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение», лечиться в новой клинике юные пациенты смогут бесплатно по системе ОМС.