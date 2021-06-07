РИАМО - 7 июн. Россия может открыть регулярное авиасообщение с Кипром, вопрос планируется решить в понедельник, сообщает «Вечерняя Москва».

В понедельник министр туризма Кипра прилетел в Россию. Переговоры об открытии авиасообщения ведутся на государственном уровне.

Ранее, по данным СМИ, Ростуризм предупредил туроператоров о возможности аннулирования допусков на грузопассажирские рейсы у авиакомпаний, которые перевозят организованные группы в страны. Подобные рейсы совершались в Тунис и на Кипр.

В настоящее время для граждан РФ открыто 43 страны, куда туристы могут попасть на грузопассажирских и обычных рейсах.

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