РИАМО - 7 июн. В ближайшие часы в Подмосковье ожидается непогода – гроза, дождь, град и ветер с порывами до 12-17 м/с, ненастная погода сохранится в регионе до конца дня, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

При грозе опасно для жизни прятаться под деревьями (особенно одинокими), металлическими конструкциями, а также находиться в воде. В доме рекомендуется закрыть окна и дымоходы, не топить печь, а также не пользоваться электроприборами. На открытой местности от грозы можно спрятаться в кустах.

Во время дождя водителям нужно быть особенно внимательными на дороге, а лучше переждать его на обочине. Пешеходам следует использовать световозвращающие элементы на одежде и не подходить к неустойчивым конструкциям.

Во время града наибольшую опасность представляют стекла, так как они могут разбиться. Средняя продолжительность града 6-15 минут, поэтому его проще переждать.

Во время порывистого ветра жителям Московской области советуют убирать вещи с балконов и не приближаться к деревьям и шатким конструкциям.

Температура воздуха в Подмосковье 7 июня днем составляет 20-25 градусов. Относительная влажность воздуха - около 60%.