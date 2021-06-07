РИАМО - 7 июн. Автолюбителям в столице рекомендовали оставлять свои машины подальше от шатких конструкций и деревьев из-за грозы и сильного ветра, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В течение дня в мегаполисе прогнозируются гроза, дождь, ветер с порывами до 17 м/с.

Также водителям в непогоду рекомендуется сильно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди едущих машин, а еще избегать внезапных маневров на дороге.

Пешеходам следует обходить на улицах шаткие конструкции, рекламные щиты, а еще не прятаться от непогоды под деревьями.