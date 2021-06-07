РИАМО - 7 июн. Столичный арбитражный суд признал законным решение УФАС России по Подмосковью о включении сведений об ООО «Броавто» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление обратился Региональный центр благоустройства Московской области. Учреждение попросило внести сведения в отношении ООО «Броавто» в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание транспортных услуг с экипажем (экономкласс).

УФАС России по Подмосковью признало действия ООО «Броавто» не соответствующими закону, сведения в отношении компании — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания не согласилась с этим решением и обратилась в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Броавто» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.