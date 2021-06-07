РИАМО - 7 июн. В текущем году в Подмосковье для малоимущих семей увеличили ежемесячную выплату на первого ребенка, всего ее получает свыше 34 тыс. семей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Размер выплаты в этом году увеличен и составляет 13 317 рублей», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что подобная помощь оказывается в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Каклюгина отметила, что в настоящее время выплату дается семьям со среднедушевым доходом не выше 29 882 рублей на человека и выплачивается до достижения ребенком 3-летнего возраста.

По ее словам, также в Подмосковье есть пособие на детей от 3 до 7 лет включительно, его размер составляет от 6765 рублей до 13 531 рубля, то есть выплачивается 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума. Пособие дается семьям со среднедушевым доходом не более 1 прожиточного минимума.

Подать заявление на федеральную ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка можно в МФЦ или в управлении соцзащиты по месту жительства, а пособие на детей от 3 до 7 лет – на едином портале госуслуг.

Национальный проект «Демография» ставит перед собой цель – повысить рождаемость в России. Бюджет нацпроекта составляет свыше 3,1 трлн рублей.