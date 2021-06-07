РИАМО – 7 июн. Доля инвестиционных расходов в бюджете Москвы с 2011 года выросла с 15% до практически 40%, об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, выступая на сессии «Развитие регионов. Экономика Возможностей» ПМЭФ-21.

«Если мы посмотрим на бюджет города Москвы, то мы увидим следующее: за последние годы, с 2011 года, в сопоставимых ценах он вырос всего на 8%. Но доля инвестиций за это время у нас увеличилась с 15% до 37-38%. Этого удалось добиться в том числе благодаря оптимизации текущих расходов, что позволило освободить средства для инвестиций», – сказал Владимир Ефимов.

Ефимов также отметил, что бюджетные инвестиции в экономику региона, в частности, в развитие инфраструктуры, помогают привлечь частных инвесторов.

«Мы на протяжении последних лет наблюдаем следующую закономерность: один рубль наших инвестиций приносит в среднем три рубля частных инвестиций, а по ряду проектов – еще больше. Суммарно эти четыре рубля инвестиций приносят 60 копеек в федеральный бюджет и в федеральные фонды. Таким образом, сам факт инвестиций создает налоговую базу на будущий период», – сказал заммэра.