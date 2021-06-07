РИАМО – 7 июн. Доля инвестиционных расходов в бюджете Москвы с 2011 года выросла с 15% до практически 40%, об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, выступая на сессии «Развитие регионов. Экономика Возможностей» ПМЭФ-21.
Ефимов также отметил, что бюджетные инвестиции в экономику региона, в частности, в развитие инфраструктуры, помогают привлечь частных инвесторов.
«Мы на протяжении последних лет наблюдаем следующую закономерность: один рубль наших инвестиций приносит в среднем три рубля частных инвестиций, а по ряду проектов – еще больше. Суммарно эти четыре рубля инвестиций приносят 60 копеек в федеральный бюджет и в федеральные фонды. Таким образом, сам факт инвестиций создает налоговую базу на будущий период», – сказал заммэра.
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