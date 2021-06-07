РИАМО - 7 июн. За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 1568 пациентов, с начала пандемии в городе выздоровели от инфекции 1 077 914 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в столице выявили 3266 новых случаев заражения Covid-19, госпитализировали 1207 инфицированных. Кроме того, за 24 часа скончались 59 пациентов с подтвержденными пневмонией и коронавирусом.

С начала пандемии в Москве выявили 1 201 273 случая заражения коронавирусом, умерли 20 528 человек.

Ранее стала известна цена одной вакцины от коронавируса «Спутник V» - 900 рублей. Для россиян их закупили более 30 млн доз.

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