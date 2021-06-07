РИАМО - 7 июн. Из-за проведения государственных мероприятий 12 июня Московский Кремль закроется для посетителей, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны России.

Церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России проводиться не будет.

12 июня в РФ отмечается государственный праздник – День России.

Также по 10 июня закрыты главные ворота Александровского сада со стороны Манежной площади. Там проводят инженерно-технические работы.