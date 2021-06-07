РИАМО - 7 июн. В ближайшие 1-2 часа и до конца суток Москву накроют гроза, дождь, град и ветер с порывами 12-17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Максимальная температура воздуха в понедельник в столице будет колебаться от 23 до 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный.

Водителям в плохую погоду рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди едущих транспортных средств, избегать маневров - обгонов, перестроений, опережений и парковаться вдалеке от деревьев. Видимость на дорогах из-за грозы значительно ухудшится.

Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, не прятаться под деревьями. Родителям нужно внимательнее следить за детьми во время ненастья.

6 июня из-за сильного ветра в районе Волоколамского шоссе на 11-летнего ребенка упало дерево, он пострадал.