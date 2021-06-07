РИАМО - 7 июн. Московская полиция пригрозила уголовными делами по статье «Незаконный оборот специальных технических средств» тем, кто использует скрытые микрофоны и камеры для подсказок на теоретической части экзамена на водительские права, пишет газета «Коммерсант».

Подобные нарушения происходят не только в столице, но и в других регионах РФ. Люди маскируют специальную технику в гипсе, медицинских масках, очках, наручных часах и ботинках.

По данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве, в конце мая произошло несколько ситуаций с техническими средствами. Одной из таких стал экзамен, в ходе которого 24-летний мужчина за деньги получал нужные ему ответы по радиосвязи с помощью техсредств от неизвестных из припаркованной неподалеку от ГИБДД машины.

В ведомстве отметили, что за незаконную покупку и оборот специальных техсредств для негласного получения информации предусмотрена ответственность по статье 138.1 УК РФ, максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 4 лет.

Случаи, которые фиксируют инспекторы ГИБДД, напоминают сцену с экзаменом в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы». В настоящее время их количество в Москве возросло с 7, согласно показателям прошлого года, до 18 в текущем.

Бороться со «шпионской» техникой на экзаменах пытается не только ГИБДД, но и Минобрнауки.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что ведомство займется этой проблемой.

Он добавил, что ему известен ряд вузов, оборудование которых блокирует подобные технические средства.

Адвокат компании «А-Про» Людмила Фролова сказала, что в настоящее время суды замечают, что для квалификации по ст. 138.1 УК правоохранителям нужно доказывать не только умысел на приобретение, но и на цель использования технических средств. Таким образом, правоохранители должны доказать, что злоумышленник воспользовался подобными средствами с целью посягательства на тайну.

По данным ГАС «Правосудие», преимущественное количество решений судов данной категории, заканчиваются прекращением дел и назначением судебного штрафа в размере 10-20 тыс. рублей.