Деньги списали по ошибке. Как сделать возврат при помощи банка?

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Банк, который выпускает карты (Сбербанк, ВТБ, «Уралсиб» и т.п.), называется банком-эмитентом. При этом продавец товаров или услуг может пользоваться услугами другого банка — так называемого банка-эквайера. Платежная система (например, Visa, Mastercard) является своеобразным посредником между этими банками, она обеспечивает перевод денег от одного субъекта экономической деятельности к другому. Именно к ее представителям и нужно обращаться, если ваш банк-эмитент вам отказал.

Арбитражем (arbitration chargeback) называется любое повторное оспаривание операций. Заявления при этом рассматриваются непосредственно в соответствующей платежной системе.

У всех представленных в России платежных систем имеется представительство на территории страны. Поэтому, как только вы получили отказ от банка-эмитента, Екатерина Булыгина советует сразу же направлять заявление оператору платежной системы, чтобы не пропустить блокирующие сроки. К своему первоначальному заявлению надо приложить полученный отказ.

В некоторых случаях, особенно когда речь идет о трансграничных переводах, целесообразно обратиться в центральное отделение оператора платежной системы. Для систем Visa или Mastercard необходимо будет произвести перевод документов и доказательств на английский язык (перевод должен нотариально быть заверенным). Заявление можно направить почтой России с помощью компании экспресс-доставки, чтобы не пропустить сроки.

По словам Булыгиной, этот этап целесообразен только в том случае, если речь идет о крупной сумме, так как для повторного оспаривания операций платежной системой Visa предусмотрена комиссия в размере 15 долларов США (вне зависимости от того, одобрят ли вам чарджбэк). Mastercard, в свою очередь, установил сбор в 300–500 долларов США с проигравшей стороны за каждую оспариваемую транзакцию.

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