РИАМО - 7 июн. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике проходит в столице в понедельник, его сдают свыше 40 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Это один из самых популярных предметов по выбору в этом году.

ЕГЭ проходит в более чем 5 тыс. аудиториях в 355 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) на базе образовательных организаций. Все ППЭ оборудованы системой видеонаблюдения, обеспечивающей возможность онлайн-трансляции.

Экзамен по профильной математике длится 3 часа 55 минут. Выпускники, сдающие ЕГЭ, могут использовать для построения чертежей и рисунков линейку, на которой нет справочной информации.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ в столице соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. Организованы несколько входов в здания, работники и выпускники заходят в пункт проведения по графику. Также ведется мониторинг состояния школьников, их рассаживают зигзагообразно, но не более восьми человек в аудитории.

Результаты данного экзамена разместят на портале mos.ru не позднее 23 июня текущего года.

В этом году основной период сдачи ЕГЭ проходит с 25 мая по 2 июля. 11 июня выпускники будут сдавать физику и историю.

Всего ЕГЭ в этом году в столице будут сдавать свыше 87 тыс. человек.

Вопросы по проведению ГИА в городе можно задать по телефону информационно-консультационного центра регионального центра обработки информации города Москвы (РЦОИ): +7 (499) 653-94-50.

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