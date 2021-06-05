РИАМО - 5 июн. Сборная команда России выиграла контрольный матч перед Евро-2020 против Болгарии со счетом 1:0, сообщает Газета.ru.

Единственный гол в матче забил Александр Соболев. Спортсмен реализовал пенальти на 84-й минуте игры.

Перед встречей травму получил российский футболист Федор Кудряшов. Теперь спортсмен рискует пропустить матчи в рамках Евро-2020. Также не смог продолжить игру Дмитрий Баринов, футболисту разбили нос.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии Covid-19 турнир перенесли на лето 2021 года.

В этом году континентальное первенство состоится с 11 июня по 11 июля.

В рамках группового этапа Евро-2020 российская сборная сыграет с командами Бельгии, Финляндии, Дании. Матчи пройдут 12, 16 и 21 июня соответственно.