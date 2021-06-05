РИАМО - 5 июн. В усадьбе Большие Вяземы Одинцовского городского округа в субботу начался Пушкинский фестиваль, который приурочен к 222-летию со дня рождения великого русского поэта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В первый день фестиваля праздничными площадками стали усадьба Большие Вяземы и Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина. В воскресенье мероприятия пройдут в соседней усадьбе Захарово, которая также тесно связана с именем Александра Пушкина.

В первый фестивальный день на территории усадебного комплекса в Больших Вяземах был организован цикл культурных мероприятий и работали творческие площадки под общим названием – «Арт-пикник АСП».

Насыщенная программа

Как отметила министр культуры Московской области Елена Харламова, в этом году организаторы подготовили для всех гостей интересную и насыщенную программу.

«Я люблю Пушкинские дни. У нас две усадьбы, они рядом расположены. На одной из них, в Захарове, мы делаем традиционные вещи, чтобы не упустить историю и традиции, а здесь, в Вяземах, мы входим в лабораторию, в эксперимент, пробуем что-то новое», – отметила Харламова.

По ее словам, на фестиваль приехал театр «Эскизы в пространстве», который представит спектакль на воде. Также зрителей порадует театральная группа «Заячий стон».

«Время идет, мир динамичен. Каждый день выходят новые тренды, новые направления и надо быть актуальным для молодого поколения. Надо искать новые формы и формулы. В Вяземах мы ищем, придумываем – потому что нам важно привлечь молодую аудиторию. Это наше будущее», - добавила министр.

Спектакли

Художественным руководителем арт-пикника в рамках фестиваля стал обладатель трех премий «Золотая маска», режиссер Алексей Франдетти. Первым на главной сцене был показан спектакль-сторителлинг «Повести Белкина» Московского областного государственного театра юного зрителя.

Далее гости усадьбы могли от души посмеяться во время юмористического спектакля «Комедия о театре», который подготовила театральная группа «Заячий стон» с участием артистов «Ленкома им. Марка Захарова».

«Мы приходим на природу, чтобы отдохнуть, пополнить запас энергии и пикник как нельзя лучше соответствует этой цели. А сегодня у нас арт-пикник: много театральных, творческих коллективов, струнный оркестр. Думаю, это наилучшая формулировка», - подчеркнул Франдетти.

Также в вечернюю программу были включены «Посвящение Пушкину» - романсы пушкинской поры в исполнении народной артистки России, солистки Большого театра Ирины Долженко, студентов Академии музыкальной культуры им. Гнесиных, спектакль по мотивам сказок Пушкина в постановке уличного театра «Эскизы в пространстве» и «Онегин блюз» - ироническая драма по мотивам романа в стихах с участием джазмена Игоря Бутмана и актера Игоря Скляра.

Традиции и новшества

«В Захарове мы отмечаем день рождения Александра Сергеевича Пушкина традиционным Пушкинским праздником – в этом году будет уже 45-й праздник – и стараемся соблюсти все старые традиции. Здесь, в Вяземах, мы хотим каждый год делать совершенно новые праздники», - отметил директор Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С.Пушкина Александр Рязанов.

Он добавил, что в Вяземах дают выступить молодым актерам, талантливым чтецам и артистам.

«Может именно отсюда начнется их творческая биография и они будут нашими «звездочками». Поэтому у нас здесь каждый год реализуется совершенно новый формат», - сказал Рязанов.