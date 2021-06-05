РИАМО - 5 июн. Следователи организовали доследственную проверку, чтобы установить причины отравления 15 человек в поселке Красный Воин городского округа Солнечногорск, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Среди пострадавших 12 подростков.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи проводят все нужные проверочные мероприятия и устанавливают причины данного инцидента. По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.