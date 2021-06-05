РИАМО - 5 июн. Диетолог клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова рассказала, какие сладкие продукты можно есть без вреда для здоровья, сообщает Nation News.

По словам эксперта, мармелад, сухофрукты и фрукты, а также пастила, зефир и шоколад — продукты достаточно низкокалорийные. Это сладости с минимальным количеством сахара, а некоторые могут быть вообще без сахара в составе.

Русакова отметила, что не нужно полностью отказываться от сладкого, если нет медицинских показаний, к примеру, диабет и ожирение. Полезный десерт в первой половине дня ничем не грозит.

«Если человек здоров, то можно в умеренном количестве использовать полезные сладости и десерты», — сказала диетолог.

Врач советует пациентам шоколад с высоким содержанием какао, не исключая добавления орехов и сухофруктов. Также желательно есть свежие ягоды и фрукты.

Диетолог отметила пользу белевской пастилы без содержания сахара. В пастиле содержатся пектины — растворимые пищевые волокна, которые полезны для пищеварения, также они понижают холестерин.

Русакова порекомендовала отказаться от таких продуктов, как торты с кремом. Комбинация жира и сахара очень вредна для организма.