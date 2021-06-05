РИАМО - 5 июн. В городском округе Солнечногорск с признаками пищевого отравления к медработникам обратились 15 человек, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в поселке Красный Воин.

«Из филиала Института искусств и информационных технологий за медицинской помощью обратились 15 человек — 12 из них подростки — с подозрением на пищевое отравление», — сообщил источник агентства в экстренных службах.

Он добавил, что всем пострадавшим людям в настоящее время оказывают медпомощь на месте.