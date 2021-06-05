РИАМО - 5 июн. Сотрудники «Мособлпожспаса» освободили собаку, привязанную к поваленному дереву на берегу реки Вохонки в Павлово-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

В систему-112 обратился неравнодушный местный житель, который нашел животное несколько дней назад, прогуливаясь со своим питомцем.

«Мужчина сразу не обратил внимания, что псу нужна помощь, но во время очередной прогулки услышал жалобный вой и решил вызвать спасателей», – отметил старший смены Михаил Лыков.

Прибыв на место вызова, спасатели увидели, что собака крепко привязана веревкой к дереву за ошейник и, судя по следам, уже долго находится в неволе. Пес не проявлял агрессии, он позволил подойти и разрезать веревку.

Оказавшись на свободе, животное первым делом бросилось пить воду к реке. После этого пес съел печенье, которым угостили его спасатели, и убежал.