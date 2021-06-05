РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 июн. В Домодедове в субботу на уборке берега реки Пахры собрали 20 кубометров мусора, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В уборке территории принял участие депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

«Самое большое богатство – это природа и экология. Представьте, сколько нам предстоит сделать добрых дел!

Я надеюсь, что мы все вместе добьемся того, чтобы прийти к бережному отношению к тому, что нас окружает: пришел отдохнуть – убери после себя, намусорил – собери, навредил – исправь. Именно этот смысл мы закладывает в нашу работу», – сказал Фетисов.

В акции приняли участие 140 активистов. Всего было собрано 20 кубометров мусора, их вывозили 2 машины.