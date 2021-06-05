РИАМО - 5 июн. В Подмосковье на рекультивированном полигоне «Долгопрудный» появилось слово «Лето» из молодых кустарников, мероприятие приурочили ко Дню эколога, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники Минэкологии, экоактивисты и волонтеры высадили на полигоне декоративные кустарники. В ходе акции посадили 300 кустов спиреи и 100 кустов рябинника. Из них и получилось огромное слово «Лето».

В празднике приняли участие руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям Наталья Афанасьева, зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Андрей Разин, а также зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

«Место для праздника выбрано не случайно. Ликвидация накопленного вреда, рекультивация полигонов по федеральной программе «Чистая страна» — одно из ключевых направлений нашей работы. Подмосковье, безусловно, является лидером в этой сфере: с 2017 года было рекультивировано уже восемь полигонов, еще на семи в настоящее время идут работы. Мы хотели, чтобы как можно больше людей увидели результат, когда на месте огромной кучи мусора возникает озелененное пространство, которое выглядит как естественная часть рельефа», — сказал Разин.

По его словам, рябинник и спирея выбраны потому, что они имеют неглубокую корневую систему. Таким образом, рост кустарников не повредит защитный экран полигона.

Рекультивацию «Долгопрудного» завершили в минувшем году. За время работы на полигоне накопилось 2,5 млн т отходов, площадь размещения составила почти 12 га. Более 30 лет полигон оказывал негативное воздействие на окружающую среду, теперь оно прекращено.