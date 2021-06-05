РИАМО - 5 июн. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что при производстве вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» не используются яйца с отсутствующей патогенной микрофлорой, передает РИА Новости.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал, что в стране нет производства СПФ-яиц, которые необходимы для создания отдельных видов вакцин для животных. Из-за этого данную продукцию импортируют.

«Для производства «Спутника V» (спецяйца – ред.) не нужны. Все делается на синтетических средах», — сказал Гинцбург.

Вакцинация от Covid-19 проводится во всех регионах России. В августе прошлого года была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V». Затем в РФ зарегистрировали еще два препарата: «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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