РИАМО - 5 июн. В июне и июле на ВДНХ проведут курс лекций «Медиапонедельники», слушателям расскажут о информационном привратничестве, медиабизнесе и рекламе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятия организует факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Декан факультета журналистики профессор, академик РАО Елена Вартанова 7 июня расскажет, как в современном мире медиа формируют повестки дня, что может угрожать журналистике. Еще будет поднят вопрос об отличии репортажа в газете от видео на YouTube, сообщения информагентства от поста в блоге.

21 июня доцент кандидат филологических наук Сергей Смирнов будет разбирать внутреннее устройство медиахолдинга и расскажет о владельцах ключевых групп СМИ.

Лекция «Телевидение и интернет: что смотрит аудитория и как?» пройдет на ВДНХ 28 июня. Старший преподаватель кандидат филологических наук Элина Никольская расскажет слушателям, как увеличивающаяся популярность соцмедиа вынуждает ТВ-компании искать новые способы для привлечения интереса зрителей.

5 июля можно будет узнать, как зарубежные журналисты прошлых столетий смогли стать популярными публицистами и писателями. А 12 июня расскажут о том, стала ли реклама в РФ частью культурного кода, народным искусством, также можно будет узнать интересные факты из истории рекламы в стране.