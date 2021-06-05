РИАМО - 5 июн. В Московской области утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в июне 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства региона.

Время приема – с 10:00 до 13:00.

Так, министерство экономики и финансов Московской области проведет прием жителей Лотошина 9 июня, Люберец – 21 июня, Солнечногорска – 16 июня, Лосино-Петровского – 28 июня.

Приемные министерства ЖКХ Подмосковья будут работать в Наро-Фоминском округе 30 июня, в Орехово-Зуевской округе – 23 июня, в Павловском Посаде – 25 июня, Рузском округе – 18 июня, Ступине – 9 июня, Восходе – 16 июня, Химках – 11 июня.

Представители министерства образования региона примут жителей Ленинского округа 25 июня, Рузского округа – 28 июня, Шаховской – 9 июня, Балашихи – 23 июня, Коломны – 16 июня, Краснознаменска – 18 июня.

Министерство строительного комплекса Московской области организует приемы 23 июня в Истре, 18 июня – в Клину, 11 июня – в Мытищах, 16 июня – в Ступине, 7 июня – в Котельниках, 28 июня – в Краснознаменске, 21 июня – в Реутове.

Полностью расписание общественных приемных можно посмотреть на официальном портале правительства Подмосковья.