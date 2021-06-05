РИАМО - 5 июн. Первый фестиваль «Арт Лето» в Подмосковье» пройдет в усадьбе Гребнево на территории городского округа Щелково со 2 июля по 31 августа, сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств».

На карте Московского региона появилась еще одна точка притяжения, которая постепенно обращает на себя внимание жителей и гостей столичной агломерации. Два года назад благодаря бизнесмену Андрею Ковалеву усадьба Гребнево, расположенная на территории городского округа Щелково, постепенно возвращает себе статус одной из самых привлекательных, а также она имеет тесную связь с историей страны.

Ее первым владельцем был шурин Михаила Кутузова — Гавриил Бибиков и «последний московский вельможа» Сергей Голицын. Расцвет усадьбы пришелся на эпоху Русского Просвещения. Также одним из управленцев значился сподвижник князя Пожарского — Дмитрий Трубецкой.

Культурный фонд «Мост искусств», художественный руководитель Московского балетного театра Людмила Титова и оркестр-лаборатория Prefere объявили о проведении первого фестиваля «Арт Лето» в Подмосковье со 2 июля по 31 августа.

Это уникальный open-air, собирающей ценителей балета, симфонической музыки и творческих экспериментов с популярными артистами театра и кино с участием зарубежных специальных гостей с трансляцией на телеканале «Культура» и на платформе YouTube.

В программе задействованы: Государственный академический Мариинский театр, Театр балета Юрия Григоровича, Московский симфонический оркестр и другие лучшие театры и коллективы страны. Также выступят группы «БИ-2», «Браво» и другие.

Миссия фестиваля — предложить широкому кругу гостей уникальные культурные впечатления. За два месяца гости смогут увидеть и услышать множество исполнителей высочайшего уровня, а если повезет, то и побеседовать с ними на традиционной после концерта вечеринке.