РИАМО - 5 июн. В Подмосковье утвердили график приема граждан адвокатами Московской областной коллегии на июнь 2021 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства региона.

Адвокаты примут жителей 7, 8, 15, 16, 21, 22, 28, 29 июня с 10:00 до 14:00. Предварительно записаться на консультацию можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Консультации для жителей региона проходят по адресу: Москва, Садовая-Триумфальная улица, д. 10/13, стр. 2.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

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