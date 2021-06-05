РИАМО - 5 июн. В стране стартовал крупнейший всероссийский инклюзивный конкурс детских рисунков «Я художник – я так вижу». Его участниками стали дети и молодые люди с инвалидностью, а также их братья и сестры в возрасте от 6 до 20 лет, сообщает пресс-служба НКО по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью «Колесо обозрения».

Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов, фонда «АртСошиал», компании «Ланит» и в партнерстве с ведущими музеями России.

Цели конкурса

Конкурс проводится с 2016 года. Его основные цели – творческая самореализация детей и молодых людей с инвалидностью и их братьев и сестер, поощрение и признание их творческих способностей, создание мотивации к дальнейшему развитию в области визуального искусства, а также положительное влияние на отношение общества к возможностям и способностям детей и молодых людей с инвалидностью.

Партнеры

Генеральный партнер конкурса 2021 года – департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Он предоставляет выставочные площадки: галерея «Метро» и Северный речной вокзал, призовой фонд победителям и участникам конкурса. Также Дептранс оказывает информационную поддержку.

В жюри конкурса – эксперты 30 музеев из разных городов России. В этом году к проекту присоединились еще шесть новых музеев-партнеров: Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (Нижний Новгород), Покровский собор (храм Василия Блаженного), Музей Отечественной войны 1812 года, Политехнический музей (Москва), филиал Исторического музея в Туле, Ярославский художественный музей.

Пушкинский музей является партнером конкурса с первых дней его существования и каждый год оказывает ему специальную поддержку.

По итогам конкурса жюри выберет 60 победителей (по два от каждого музея) и более 40 участников получат специальные призы от партнеров конкурса.

Лучшие работы примут участие в выставке, которая откроется 10 октября в залах Северного речного вокзала. В рамках параллельной программы в галерее «Метро» (станция метро «Выставочная») будут представлены работы и истории победителей конкурсов прошлых лет.

Тема конкурса

Тема шестого конкурса «Транспорт в искусстве». С развитием прогресса транспорт появляется во многих художественных произведениях: от повозок и колесниц на фресках и барельефах древних цивилизаций до скоростных поездов, самолетов и ракет в работах современных художников.

В конкурсе примут участие интерпретации известных произведений искусства на тему транспорта из коллекции любого музея мира. Участники создадут их самостоятельно или на мастер-классах, которые будут проходить в рамках образовательной программы.

Программа

Образовательная программа предусматривает проведение мастер-классов музеями-партнерами и организатором конкурса в офлайн- и онлайн-форматах. Также совместно с музеями-партнерами разработаны пошаговые инструкции по подготовке конкурсных работ и онлайн-мастер-классы, адаптированные для людей с инвалидностью.

Все материалы созданы с учетом потребностей людей с ментальными особенностями, снабжены субтитрами, часть – переводом на русский жестовый язык (РЖЯ) и тифлокомментированием. Куратором проекта по созданию видео и пошаговых инструкций выступил Хакасский краеведческий музей. Вся программа конкурса доступна на сайте ятаквижу.рф.

Соцсеть «Одноклассники» – информационный и технический партнер проекта – проведет трансляции мастер-классов, викторины, посвященные теме «Транспорт в искусстве» и другие мероприятия в поддержку конкурса «Я художник — я так вижу».

Информационная поддержка конкурса также будет осуществляться российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России) и фондом помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца».