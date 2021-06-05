РИАМО - 5 июн. По соглашению, которое подписали АО «ВДНХ» и фонд Росконгресс на Петербургском международном экономическом форуме, будут организованы совместные мероприятия и коммуникационные площадки. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Международные коммуникационные площадки планируют организовать как в России, так и за границей.

Кроме того, стороны будут сотрудничать в регулировании и поддержке конгрессной, выставочно-ярмарочной деятельности, поддержке социально значимых и инновационных проектов.

«Выставочная составляющая — историческое направление деятельности ВДНХ. Мультиформатность выставки делает возможным проведений мероприятий для любой аудитории, и это является нашим ключевым конкурентным преимуществом не только России, но и в мировом сообществе», — отметил гендиректор выставки Сергей Шогуров.

Он уточнил, что в приоритете на выставке — создание современного комплекса «ВДНХ Экспо». А сотрудничество с фондом Росконгресс сможет принести новые форматы в выставочное направление, позволит организовывать большие конгрессы, симпозиумы, концерты, шоу и другие мероприятия.

«В рамках соглашения фонд Росконгресс и АО «ВДНХ» будут осуществлять совместную деятельность в целях содействия международной и межрегиональной производственной кооперации», — добавил председатель правления, директор фонда Александр Стуглев.