РИАМО - 5 июн. В личном кабинете на сайте Регионального центра обработки информации Московской области (РЦОИ) уже доступны результаты ОГЭ по математике, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Девятиклассники уже могут узнать результаты ОГЭ по математике. Это можно сделать на сайте РЦОИ — нужно войти в личный кабинет. Для этого необходимо ввести ФИО и номер паспорта, серию вводить не нужно», — сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Также результаты экзамена можно узнать очно в своих школах, добавила она.

Основной период сдачи ОГЭ шел до 28 мая. Пересдача в резервные дни с 8 июня по 2 июля доступна тем, кто пропустил экзамен в основные дни по уважительным причинам.