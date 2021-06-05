РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. В микрорайоне Кутузово в подмосковном Подольске на входе в имидж-студию на крыльцо прилетел гигантский рой пчел, видео сняли очевидцы и выложили в его Сеть.

У входа в имидж-студию на Бородинском бульваре, 15, пчелиная матка села на ограждение у входа вместе с роем пчел. Из-за огромного количества насекомых примерно 40 минут люди не могли зайти и выйти из студии.

Сотрудники студии пригласили к месту инцидента знакомого пчеловода, который снял роящихся пчел.

Пчелиный рой — это новая семья медоносных пчел, отделившаяся от старой. Ее также называют материнской. Каждый такой рой состоит из матки, нескольких сотен трутней, а также десятков тысяч рабочих пчел.