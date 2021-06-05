РИАМО - 5 июн. В России планируют создать национальную базу генетической информации, работа проводится по поручению президента Владимира Путина, пишет Газета.ru.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину определить объем средств на создание базы генетической информации по итогам посещения Курчатовского института в Москве. Эту работу необходимо провести до 30 июля текущего года.

К этому же сроку в кабмин должны быть представлены результаты рассмотрения концепции создания этой базы. Данным вопросом занимается Совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.

Путин поручил создать в стране национальную базу генетической информации в мае 2020 года. База предоставит всем научным институтам доступ к коллекциям генетических образцов.