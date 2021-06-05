РИАМО - 5 июн. Суд в столице арестовал двоих мужчин, которых обвиняют в совершении мошенничества в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 28 мая. Ветерану на домашний телефон позвонили лжеполицейские и убедили его снять со счета в банке 400 тыс. рублей, после чего пожилой мужчина отдал их неизвестному.

После обращения ветерана в ОВД было возбуждено уголовное дело. Прокурор Москвы Денис Попов взял его на личный контроль.

Полицейские через несколько дней задержали подозреваемого — 28-летнего жителя Липецка. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере). По решению суда мужчину заключили под стражу.

Также оперативники установили и задержали 27-летнего жителя подмосковного города Реутов. Ему избрали аналогичную меру пресечения.